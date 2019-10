Imperia. Prima sconfitta in Coppa Liguria per la Maurina Strescino. Ha perso contro Legendarte V.T. Finale per 0 – 3.

Coppa Liguria– Girone F

Maurina Strescino IM – Legendarte V.T. Finale 0 – 3 (21/25-15/25-15/25)

Classifica finale girone F

1. Legendarte V.T. Finale p.ti 9

2. Maurina Strescino IM p.ti 7

3. Albisola Pallavolo p.ti 3

Di seguito gli accoppiamenti della 3^ Fase:

Leca D’Albenga 06/10/19 (Domenica)

– alle 17 Albenga Volley – Arredamenti Anfossi Diano Marina

– alle 18.30 Maurina Strescino – Perdente Gara 1

– alle 20 Vincente Gara 1 – Maurina Strescino