Imperia. E’ stata presentata stamani, presso la Camera di Commercio la diciannovesima edizione di OliOliva: l’evento dedicato all’olio, organizzato da Azienda Speciale della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” – Imperia La Spezia Savona, Associazione Nazionale Città dell’Olio, con il supporto di Unioncamere, Regione Liguria, Provincia e Comune di Imperia e la partecipazione delle associazioni di categoria, è in programma da venerdì 8 a domenica 10 novembre nel centro storico di Oneglia e sulla banchina di Calata Cuneo.

Numerose le novità di quest’anno a partire dal “percorso dell’olio” che, per un intervento di rinnovamento dei portici di via Bonfante, via della Repubblica e piazza Dante, si trasferisce in via San Giovanni, che diventa la via dell’olio appena franto con gli stand delle aziende produttrici.

«Quest’anno – ha sottolineato l’assessore al Turismo del Comune di Imperia Gianmarco Oneglio – Olioliva trova una nuova location sul porto commerciale, dove nel passato arrivavano le navi che trasportavano l’olio. Quindi una collocazione naturale per una manifestazione incentrata sull’olio. Olioliva deve ritrovare una prospettiva di carattere internazionale che faccia diventare nuovamente Imperia la capitale dell’olio».

Oltre a degustazioni e laboratori, quest’anno, tra le attività anche i corsi di assaggio per imparare a riconoscere qualità e difetti del prezioso alimento. E ancora mostre e animazione, approfondimenti tecnici dedicati al settore olivicolo, giochi e didattica per i bambini, scuola di cucina, la novità dell’annullo filatelico e la rassegna cine-gastronomica “cotto e filmato”.

«E’ una manifestazione importantissima che punta l’attenzione sul prodotto d’eccellenza del Ponente ligure di tutta la Liguria anche per la valenza economica che la sua produzione – dichiara l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino – A me piace sempre mettere l’attenzione sul valore turistico di questa manifestazione e sul valore turistico che uliveti, olio e paesaggio dove l’olio viene prodotto hanno per l’attrattività della nostra regione».

E poi le visite a frantoi e oliveti, gli incontri “B2B” tra buyer internazionali e aziende agroalimentari ligure.

«Si tratta di un’occasione straordinaria per mettere in mostra il nostro prodotto d’eccellenza, ma anche un’intera filiera e una realtà che è alla base della nostra produzione agroalimentare», ha detto il presidente della Camera di Commercio Luciano Pasquale, che ha annunciato l’imminente firma di un protocollo di collaborazione tra la Camera di Commercio Riviere di Liguria e la Camera di Commercio di Nizza.

Il presidente del consiglio regionale della Liguria, Alessandro Piana, ha ricordato l’importante presenza alla manifestazione dei dipendenti dell’Ispettorato agrario di Imperia che «potranno dare informazioni sui bandi molto cari a imprese e amministratori comunali».

Sempre Piana ha ricordato l’impegno della Regione nel monitorare il territorio per evitare il problema Xylella: «Facciamo continui controlli, anche insieme alla vicina Francia e alla Toscana per fare in modo che questo batterio non arrivi nel nostro territorio. Sarebbe l’ennesimo danno, in un settore in crescita».