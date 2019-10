Imperia, prende il via un corso per diventare volontario

Imperia. La Caritas Diocesana di Albenga-Imperia con la collaborazione della Pro Familia e dell’Ass. Santa Teresa di Calcutta Odv., dal 14 al 24 ottobre dalle 21 alle 23, organizzerà quattro incontri gratuiti presso la locanda del Buon Samaritano, in via Berio 7, per scoprire come diventare volontario. Il corso illustrerà la gestione delle relazioni, insegnerà come usare il proprio tempo per aiutare gli altri, ad animare il territorio e la comunità per diventare un efficiente volontario.

«L’obiettivo del corso è quello di orientare nel servizio di ascolto per offrire aiuto a persone e famiglie in difficoltà – spiegano gli organizzatori – Se vi interessa il mondo del volontariato, se vi piace prestare servizio nella mensa e in tutti i servizi offerti nella locanda allora entrate a far parte del nostro gruppo, insieme facciamo la differenza».

Per informazioni si possono contattare i numeri 347 5807115 e 0182 579326.