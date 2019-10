Imperia, prende il via il mini corso gratuito “Tutta un’altra vita” con la dream coach Tiziana Naclerio

Imperia. Si terrà giovedì 24 ottobre, presso l’Hotel Rossini al teatro – dalle 20.30 alle 22 – il mini corso gratuito “Tutta un’altra vita” a cura della dream coach Tiziana Naclerio.

Durante l’incontro, tratto dal best-seller “Tutta un’altra vita” di Lucia Giovannini, con cui Tiziana Naclerio ha collaborato per circa dieci anni, la Dream Coach svelerà alcuni meccanismi che guidano pensieri, emozioni, stati d’animo e che influenzano le nostre scelte, le nostre azioni e il nostro benessere psico-fisico. Si parlerà di come trasformare i sogni in obiettivi raggiungibili e dei 4 passi fondamentali per iniziare a fare piccoli cambiamenti nella vita.

L’incontro è a numero chiuso, per garantire il posto a tutti è gradita la prenotazione al n. 338 9037416.