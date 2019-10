Imperia, Polizia di Stato vicina alle donne: un corso gratuito di autodifesa per prevenire aggressioni e molestie

Imperia. Inizia mercoledì 6 novembre, con una lezione teorica nella sala riunioni della Questura di Imperia, il corso di autodifesa rivolto alle donne fortemente voluto dal questore Cesare Capocasa e realizzato grazie alla disponibilità dell’Ok Club di Imperia.

«Si tratta di una nuova attività di prevenzione – ha spiegato il questore – La prima operativa dopo i numerosi convegni, incontri e tavole rotonde nei quali abbiamo posto l’attenzione alle fasce più deboli: anziani, giovani e donne. Visto che, purtroppo, le donne continuano ad essere vittime di aggressioni, molestie, stalking e maltrattamenti, abbiamo voluto questa iniziativa che si muove su un piano più operativo che di informazione e divulgazione». Il progetto, che si articola in quattro lezioni (una teorica e tre pratiche) è rivolto alle donne imperiesi tra i 18 e i 50 anni. Un corso interamente gratuito, a parte 10 euro di polizza assicurativa, che si svolgerà nel mese di novembre.

«Le donne che parteciperanno al corso impareranno a migliorare il proprio atteggiamento e comportamento, in modo da poter circolare sicure per la strada», ha spiegato il maestro Daniele Berghi, referente regionale del metodo globale autodifesa, che si è detto «favorevolmente impressionato della sensibilità dimostrata dal questore a tutela delle fasce più deboli».

Commissario capo Giuseppe Valentino



Per motivi di spazio il primo corso potrà ospitare solo trenta donne. «Ma si tratta di una iniziativa apripista – specifica il questore -. Se la risposta sarà positiva ne faremo altri».

Per partecipare al corso, è necessario iscriversi entro il 24 ottobre chiamando, dalle 8 alle 20, la segreteria del Questore al numero 0183 795507. Le donne interessate dovranno le proprie generalità che serviranno per compilare il modulo assicurativo necessario per partecipare al corso. Dopo la prima lezione teorica, che avrà luogo in Questura dalle 20,30 alle 22 di mercoledì 6 novembre, le tre lezioni pratiche si svolgeranno nella sede del Club Ok, in via XXV Aprile, 72, dalle 19,30 alle 21,30 dei mercoledì 13, 20 e 27 novembre.

Scarica la locandina difesa personale