Imperia. Un lettore ci avverte del potenziale pericolo causato dalla presenza di grosse pietre e detriti vari in via Agnesi all’altezza di San Sebastiano e Rocco. Lo stesso lettore si è premurato di chiedere un intervento, telefonando al numero unico per le emergenze 112, ma ha voluto condividere con noi la propria preoccupazione per evitare che veicoli a due ruote, auto e pedoni potessero essere colpiti dal materiale presente sul manto stradale, proiettato da auto in transito.