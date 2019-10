Imperia, Paolo Petrucci sulla condanna per diffamazione: «Estraneo ai fatti, vicenda paradossale e kafkiana»

Imperia. «Dopo mesi di sereno silenzio su questa vicenda che giudico paradossale e kafkiana ribadisco la mia più totale estraneità ai fatti».

Paolo Petrucci responsabile della campagna elettorale del sindaco Claudio Scajola, condannato a 4 mesi di reclusione per (pena tramutata in 9 mila euro di multa e sospesa) commenta la sentenza.

La stessa pena è stata comminata anche alla figlia dell’ex ministro Lucia per aver attraverso un falso profilo essersi scambiati epitteti con il cugino Marco (che poi ha ritirato la querela) e il consigliere comunale Antonello Ranise (cardiologo personale di Claudio Scajola) l’ex consigliera Piera Poillucci.

«Ho avuto il piacere, l’onore e la responsabilità di gestire insieme ad altri la campagna elettorale dell’attuale sindaco di Imperia. Un’esperienza di cui sono orgoglioso che ripeterei domani stesso con lo stesso entusiasmo e vigore. Vissuta al massimo delle mie disponibilità di tempo e di energie. Sempre col sorriso e in spirito propositivo anche a fronte di una, facilmente documentabile, campagna pubblicitaria denigratoria e spesso offensiva. Questo il motivo per cui appare ancor più folle questa situazione che non scalfisce la serenità e lo spirito combattivo del sottoscritto», conclude Petrucci.