Imperia ospita la Coppa Europa di Musica, in gara un’ottantina di giovani musicisti

Imperia. Un’ottantina di giovani musicisti saranno in gara sabato 26 ottobre, all’Auditorium della Camera di Commercio, per la conquista delle Coppe Europa di Musica, una manifestazione organizzata dalla Comunità europea della musica, giunta alla sua 57esima edizione che per la prima volta si svolge in Italia e che ha scelto Imperia grazie all’impegno delle OffiCine Digit@li, il sodalizio che organizza il Videofestival di Imperia.

I concorrenti si alterneranno a partire dalle 10 ed andranno avanti ininterrottamente fino alle 18, con una pausa di un’ora tra mezzogiorno e l’una. Alle 19 avrà inizio la premiazione. Tre i filoni principali: chitarra, pianoforte e fisarmonica.

«La manifestazione – spiega Fiorenzo Runco, patron delle OffiCine Digit@li nonché direttore artistico della Coppa – è aperta al pubblico. Quindi chi lo desidera può assistere gratuitamente alle esibizioni di molti talenti della musica europea. Sono particolarmente orgoglioso di essere riuscito a portare a Imperia la Coppa Europa nella sua “prima volta in Italia”.

Molti musicisti, con i loro accompagnatori, sono già arrivati nella nostra città, per cui ritengo che – aldilà dell’aspetto artistico di indubbio rilievo – questa manifestazione rappresenti anche un ottimo veicolo promozionale per Imperia, ed anche un buon apporto ai suoi flussi turistici».

Il programma: Programme COUPE D ‘EUROPE IMPERIA ITALIA 26 OCTOBRE 2019