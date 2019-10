Imperia. Nastri di partenza tagliati per la compagine dei Reds Rugby Team in quel del “Pino Valle“ a Imperia.

Presenti sul campo i bambini dall’under 6 all’under 10 e a margine del terreno di gioco i sempre presenti genitori e

non solo emozionati come il primo giorno di scuola, i baby ruggers hanno intrapreso la stagione in punta di piedi, ma

con la consueta allegria e spensieratezza.

Davanti a loro le altre squadre di Cogoleto, Savona ed Imperia, si ricorda che nel rugby non si gioca contro ma con

l’avversario ed ecco che dove una squadra manca di elementi per forfait dell’ultimo momento l’altra la sostiene con i

propri elementi.

U.6: pieni di entusiasmo, giocare più che competere per avvicinare i piccolissimi sia maschietti che femminucce alla

disciplina sportiva, ed ecco che i REDS applicano ciò che viene fatto ad allenamento e arrivano le prime mini-mete,

vederli giocare è sempre un piacere, l’istinto da rugbysta c’è.

U.8: tante le nuove leve che si inseriscono nel gioco dei “senatori”, tanto che il gruppo dei Reds risulta essere il

movimento più florido nel ponente ligure, macchia bianca (nuova divisa dei Reds) che si sussegue negli incontri

portando a casa la sua prima vittoria sulla mista Savona-Imperia e dando filo da torcere al Cogoleto…rodaggio per

bambini e educatori, rampa di lancio del movimento Reds.

U.10: categoria di nuova produzione REDS…affrontano i pari età con pochi risultati, arrivano le prime mete ma ancora un po’ legati al gioco della categoria precedente non riescono a dimostrare il loro valore, non fa nulla a fine

raggruppamento la consapevolezza di cosa poteva essere fatto in più è stato detto dai bambini, una dimostrazione di

maturità insolita per la tenerissima età rimane tanta voglia di giocare buon auspicio per il proseguo stagionale. Primo raggruppamento Fir che da le basi di partenza agli educatori e allo staff, la stagione è appena iniziata. Good

Luck REDS!