Imperia, minaccia rivale in amore con una fiocina: denunciato

Imperia. Delicato intervento della Polizia di Stato di Imperia per sedare una lite dettata da motivi passionali, che ha visto come contendenti un imperiese di 27 anni, fidanzato con una donna di 45, e il precedente compagno di quest’ultima.

I due si sono incontrati in un bar cittadino, per chiarire alcune questioni riguardanti la relazione sentimentale tra la donna e il suo ex. Ma in breve tempo, gli animi si sono scaldati e il confronto è presto degenerato con insulti reciproci. L’alterco è terminato solo nel momento in cui l’ex fidanzato ha deciso di interrompere il confronto per ritornare a casa.

Il 27enne però, non pago, lo ha raggiunto, minacciandolo con una fiocina da pesca che ha poi scagliato contro il cancello che li divideva. Solo l’intervento degli Operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, richiesto dalla vittima terrorizzata dall’escalation di violenza, è riuscita a placare l’ira del rivale e a impedire che la lite si concludesse con un tragico epilogo.

L’autore della minaccia aggravata, accompagnato presso gli Uffici della Questura di Imperia, è stato denunciato per il possesso ingiustificato di un’arma impropria nonché per le gravi minacce perpetrate nei confronti della vittima.