Imperia, mancato ritiro patente marito ex procuratore. Chieste due condanne

Imperia. Il procuratore capo della Repubblica di Imperia, Alberto Lari, ha chiesto al tribunale collegiale la condanna a 2 anni di reclusione per Gianfranco Cabiddu, marito dell’ex procuratore capo della Repubblica di Imperia Giuseppa Geremia, e a 1 anno e sei mesi per il colonnello David Egidi, ex comandante dei carabinieri di Imperia, accusati rispettivamente di falso e abuso d’ufficio in relazione alla vicenda della sospensione della patente di Cabiddu che per una serie di infrazioni non aveva più punti sulla patente.

Nello stesso processo, l’ex comandante provinciale dei carabinieri, Luciano Zarbano, è stato assolto in Appello a Genova, dopo una condanna in primo grado a un anno. Il 2 ottobre scorso la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile.

La sentenza è attesa per il prossimo 21 novembre.