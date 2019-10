Imperia, Lucia Scajola: «Una vendetta tardiva, veramente tutto paradossale»

Imperia. «Fino a questo momento avevo ritenuto di non commentare questa vicenda. Una vendetta tardiva. Il violento epilogo, fuori tempo, di una campagna elettorale che ha coinciso con uno dei momenti più intensi, gioiosi e gratificanti della mia vita. Risalente ormai a più di un anno fa».

Lucia Scajola, figlia dell’ex ministro e sindaco del capoluogo Claudio Scajola commenta non senza amarezza il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti e di Paolo Petrucci in relazione alla vicenda dello scambio di epitteti su Facebook che sarebbero stati rivolti al cugino, l’assessore regionale Marco Scajola (che aveva ritirato la querela) ad Antonello Ranise e all’ex consigliera comunale Piera Poillucci utilizzando un profilo falso.

«Chi c’era, in qualunque ruolo -prosegue la Scajola – da qualunque schieramento, è testimone di quello che è stato il mio impegno full time su quasi tutti i fronti di quella avventura. Un impegno preso per convinzione civica, certamente, ma anche per l’amore verso i miei genitori. Risorti umanamente attraverso questa virtuosa e vincente esperienza di condivisione: un grandioso lavoro di gruppo», conclude Lucia Scajola.