Imperia. Le iniziative del Liceo Vieusseux per l’orientamento rivolto agli alunni delle scuole medie.

Porte aperte al liceo:

– 15 novembre 2019 dalle 16.30 alle 19.00

– 13 dicembre 2019 dalle 16.30 alle 19.00.

INCONTRI PRESSO LE SCUOLE MEDIE EFFETTUABILI SECONDO DISPONIBILITÀ DELLE SCUOLE MEDIE STESSE.

LEZIONI AL LICEO per studenti delle scuole medie, da concordare con i docenti orientatori, da effettuarsi tra ottobre e novembre. Gli incontri sono a numero chiuso e a disponibilità di posti limitata. Le “Lezioni al Liceo” sono un momento importantissimo riservato agli alunni delle Medie per provare direttamente la didattica, le innovazioni tecnologiche, il laboratorio del Liceo Classico, Scientifico e Scientifico delle Scienze Applicate.

E’ inoltre allo studio la realizzazione di una “Notte del Vieusseux”, che si svolgerà in una data intorno alla metà di gennaio 2020. Per aggiornamenti, seguire il sito del Liceo, la nostra pagina Facebook o il nostro profilo Instagram. E’ anche in fase di progettazione un corso di potenziamento delle conoscenze grammaticali e lessicali di lingua italiana per gli alunni delle future classi prime. Liceo

Segnaliamo che il Liceo Vieusseux è l’unico Istituto superiore dell’intero Ponente Ligure che offre ai propri iscritti l’opzione BIOMEDICA. Essa consente, grazie alla frequenza di ore supplementari di scienze e biologia, condotte anche da membri dell’Ordine dei medici provinciale, una migliore preparazione per il superamento dei test di ammissione alle facoltà medico-sanitarie.

Ricordiamo inoltre l’ indirizzo ESABAC, che prevede l’insegnamento aggiuntivo della Lingua Francese, e che consente di ottenere la perfetta equivalenza tra il titolo di studio italiano e il corrispondente francese.

Per informazioni, visitate il sito del Liceo, la nostra pagina Facebook Liceo Imperia .it, o il nostro profilo Instagram Vieusseux_official