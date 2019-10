Imperia, l’assessore Gagliano: «Via Cascione riaperta alle auto? E’ una decisione del sindaco ma a fine lavori sarà di nuovo chiusa»

Imperia. «La decisione di riaprire al traffico via Cascione è stata presa dal sindaco Claudio Scajola e quando saranno finiti i lavori di galleria Gastaldi sarà ritirata».

L’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano, titolare di una bar nel perimetro della Ztl e che era stato tra i più battaglieri avversari della limitazione del traffico e della cancellazione dei parcheggi, nega di aver festeggiato l’ordinanza di riapertura assunta dal sindaco e in vigore dalle 7.

«Il traffico sull’Aurelia -aggiunge Gagliano – si stava appesantendo e con l’arrivo dell’inverno sarebbe peggiorato, mentre i commercianti della seconda parte erano preoccupati per il calo degli incassi anche in vista della corsa natalizia agli acquisti se i lavori della galleria si dovessero prolungare».

Dal 2016 sono stati ben 8 i ricorsi al Tar (e uno al Consiglio di Stato) promossi da Gagliano & C. contro l’isola pedonale ai quali Comune e Comitato “Via Cascione Isola Felice” hanno resistito. Ma anche sull’altro fronte ci sono state raccolte di firme, di fondi, passeggiate ecologiche. Insomma, una vera e propria “guerra” tra favorevoli e contrari.

«La sensibilità nel frattempo è cambiata. Io sono d’accordo per la pedonalizzazione fino in fondo della via ma inserita in un progetto che prevede la riattivazione del teatro Cavour e l’ex sede della Banca d’Italia trasformata in un qualcosa a servizio del quartiere. Non mi sono mai piaciute le Ztl imposte dall’alto», conclude Antonio Gagliano.