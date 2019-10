Imperia, l’Archivio di Stato celebra Halloween con una giornata dedicata a storie di arcani e fattucchiere

Imperia. Giovedì 31 ottobre alle 15,30 l’Archivio di Stato di Imperia presenta un’attività dedicata ad Halloween e pensata per le famiglie. Visto le numerose testimonianze documentarie su fatti legati alla stregoneria e un particolare repertorio iconografico, quale migliore occasione per invitare, grandi e piccini, a scoprire storie di arcani e fattucchiere e a risolvere intricati enigmi legati al nostro passato?

Il servizio educativo dell’archivio propone ai partecipanti una serie di giochi in tema con lo scopo di far conoscere il mondo dell’archivio divertendosi. Per i piccoli partecipanti ci sarà anche il momento del “dolcetto o scherzetto”.

Partecipazione gratuita e, per chi vuole, è gradito l’abito da strega o da mostro. Appuntamento presso la sala conferenze, palazzina comando ex Caserma Crespi in ia Strato 2, Imperia (seguire le indicazioni per Ragioneria Territoriale dello Stato o, a piedi, percorrere Strada Bardellini). Prenotazione obbligatoria al numero: 0183 650491.