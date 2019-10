Imperia. A quattro giorni dalla chiusura di via Gastaldi una parte dei commercianti di via Cascione torna a schierarsi contro l’isola pedonale. E’ partita, infatti, una raccolta firme promossa tra esercenti e cittadini per chiedere al Comune di riaprire alle auto la prima parte della principale arteria cittadina.

Spiega Marco Pastore titolare di una nota boutique che si trova proprio nei pressi della galleria e tra i promotori della petizione: «Non si tratta di una emergenza temporanea, ma di lavori che rischiano di trascinarsi anche oltre ai 40 giorni previsti. I percorsi alternativi sono scomodi e questo causa disagi non solo a chi si reca in via Cascione per fare acquisti ma anche agli utenti del Palasalute. Abbiamo interessato anche l’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano che ci ha prospettato un suo interessamento».

Gagliano, titolare di un bar all’interno della Ztl, è bene ricordarlo, è stato tra i i più caldi avversari dell’isola pedonale e primo firmatario di esposti e ricorsi contro l’amministrazione guidata da Carlo Capacci che nel 2016 aveva deciso la chiusura alle auto per consentire collegati ai lavori di restyling.

Per quanto riguarda la viabilità nei primi giorni di chiusura di galleria Gastaldi non si sono registrate particolari problemi. L’alternativa proposta dal sindaco Claudio Scajola è quella di valutare l’introduzione del senso unico a salire nella seconda parte di via Cascione.