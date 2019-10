Imperia, iniziati i lavori in galleria Gastaldi. Falciola (Isola Felice): «Contrari alla riapertura al traffico di via Cascione»

Imperia. «Riaprire al transito la prima parte di via Cascione ? Non ne vedo la necessità dal punto di vista del traffico. E poi due mesi di passaggio di mezzi pregiudicherebbero inevitabilmente le mattonelle che formano stradale del tratto di Ztl».

Andrea Falciola, presidente dell’associazione “Via Cascione, Isola Felice” commenta la petizione promossa dai commercianti della seconda parte di via Cascione che sentendosi isolati a seguito della chiusura di galleria Gastaldilamentano disagi e un calo del giro di affari.

Leggi anche raccolta firme Imperia, isola pedonale di via Cascione torna la protesta dei commercianti

«Problemi di traffico non se ne sono verificati -aggiunge il leader di esercenti e cittadini favorevoli alla pedonalizzazione – e poi non dimentichiamoci che sono stati presi a salvaguardia del fondo stradale determinati accorgimenti prevedendo nell’area della Ztl una tipologia ben determinata di banchi proprio allo scopo di salvaguardare il fondo».

Intanto, a 4 giorni dalla chiusura, sono iniziati stamattina gli interventi di consolidamento della galleria.

«La soluzione più logica- prosegue Falciola – è quella di invertire il senso unico nella seconda parte di via Cascione per i mezzi leggeri prevedendo un doppio senso nella parte finale in modo da permettere anche la possibilità agli automobilisti di posteggiare in piazza Mameli per evitare l’isolamento del quartiere».

Infine Andrea Falciola si rivolge al Comune: «Trattandosi di lavori in galleria potevano essere anche previsti di notte senza problemi ambientali e acustici in modo da velocizzare la conclusione».

I commercianti, soprattutto quelli della seconda parte che si sentono isolati e hanno registrato un calo di giro d’affari e che vogliono, quindi, la riapertura temporanea hanno consegnato una raccolta di firme in Comune.

L’amministrazione si è riservata una decisione.