Imperia. Si è tenuto presso la sede del Nucleo di Imperia dei Rangers D’Italia un interessante incontro con i carabinieri forestali, per parlare del regolamento Cites.

Alla presenza di numerosi volontari dell’associazione, il brigadiere Maurizio Ferreri, con l’autorizzazione del colonnello Franco Bonechi del Comando Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale di Imperia, ha enunciato i principali punti della convezione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora in via d’estinzione.

Il Cites regolamenta il commercio, l’esportazione, l’importazione e anche la sola detenzione delle specie incluse nella convenzione; è dunque necessario visionare il Reg. (UE) n. 2017/160 per sapere se un determinato animale o vegetale è incluso nella nell’elenco di specie minacciate di estinzione e, dunque, se è soggetto a particolari restrizioni di commercio o detenzione, anche al fine di non incorrere in sanzioni.