Imperia. Sabato 26 ottobre il Coro Mongioje festeggerà il compleanno della città con un concerto di auguri. La serata si svolgerà nell’auditorium del Museo Navale del capoluogo e vedrà la partecipazione della Corale Città di Acqui Terme.

L’evento si inserisce nel ricco calendario di iniziative “Aspettando il centenario della città di Imperia” pensato dall’amministrazione per ricordare la fondazione di Imperia avvenuta il 21 ottobre 1923. La Corale Città di Acqui Terme ha già collaborato in passato con il Mongioje di Imperia per diverse edizioni della rassegna Corisettembre tra cui l’ultima nel 2018. Attiva da più di trent’anni, la Corale propone un repertorio vario che spazia dai canti della tradizione piemontese a canzoni d’autore.

Il concerto di sabato 26 ottobre avrà inizio alle 21, l’ingresso è libero e gratuito, con accesso all’auditorium dal lato banchina, in Calata Anselmi. Il prossimo appuntamento musicale del Mongioje sarà ancora una volta a Imperia: il 14 dicembre si svolgerà infatti la ventesima edizione di Auguri alla Città, il concerto con cui il coro festeggia il Natale.

Il Coro Mongioje rappresenta una delle esperienze più importanti di canto corale della provincia di Imperia. Dopo la partecipazione nel 2019 all’album DNA del collettivo Deproducers con una serie di incisioni effettuate a Imperia, presso l’Oratorio di San Pietro grazie alla collaborazione con il Maestro Vittorio Cosma, il coro prosegue la sua attività e cerca nuove voci da inserire nel gruppo per tramandare una storia di passione e amore per la musica.

Il Coro Mongioje offre la possibilità di avvicinarsi al canto corale con ascolti e lezioni di prova che si svolgeranno da settembre 2019. Per informazioni e contatti è possibile contattare il coro sulla pagina Facebook: @CoroMongiojeIM.