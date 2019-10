Imperia. «Al giorno d’oggi si riesce a condurre un’esistenza attiva anche in età avanzata. Come affrontare però quelle situazioni fisiche, sociali ed emotive che rischiano di insidiare la serenità quando colpiscono i nostri cari?». Queste sono le esigenze alle quali viene incontro una preziosa iniziativa del Consultorio Diocesano Profamilia, che, nella giornata di sabato 26 ottobre dalle ore 9 alle 12 presso il Salone di Cristo Re in via Trento, organizza il seminario “La forza di un abbraccio”.

La proposta formativa è rivolta a tutti gli operatori che lavorano con l’anziano e ai familiari che quotidianamente si occupano del loro benessere. Gli interventi saranno tenuti da esperti del settore: Ivana Ruscigni e Marinella Nuvolone, entrambe counselor e Silvia Vivaldi, fisioterapista. Medierà i lavori la dott.sa Francesca Martini, psicologa.

Per partecipare all’incontro è gradita la prenotazione al numero 0183297677.