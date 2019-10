Imperia, il 23 ottobre “Corri con Davide Re!”. L’assessore Vassallo: «Tutti invitati, sarà un evento indimenticabile»

Imperia. Corri con Davide Re! È questo il titolo dell’evento in programma mercoledì prossimo, 23 ottobre 2019, al Campo di Atletica “Angelo Lagorio” di Imperia. Tutta la cittadinanza è invitata alle ore 15 a correre per 400 metri insieme al campione imperiese di ritorno dai Campionati del mondo di Doha 2019.

L’evento, organizzato dal Comune di Imperia con la collaborazione di U.S. Maurina e Club Marathon e patrocinato da CONI, MIUR, UISP e Panathlon Club, rientra nel calendario di festeggiamenti di “Aspettando il Centenario”.

La manifestazione durerà circa un’ora, durante la quale – oltre alla corsa – sarà trasmesso un filmato con le immagini di Davide Re dagli esordi imperiesi sino ai successi con la Nazionale e avverrà la premiazione da parte del sindaco Claudio Scajola. Al termine ci sarà spazio per gli autografi e una merenda per i più piccoli.

Al fine di agevolare la partecipazione all’evento, è stato istituito un servizio navetta con lo Shuttle: partenza alle ore 14.15 da Piazza Calvi e alle ore 14.25 dalla Pensilina di Porto Maurizio; ritorno al termine della manifestazione.

“Un appuntamento speciale per un ragazzo simbolo del volto più bello di Imperia, l’Imperia dei valori sani, della passione per lo sport e della determinazione nel raggiungere i risultati”, commenta l’assessore allo Sport, Simone Vassallo. “Con il sindaco abbiamo ragionato a lungo su come premiare Davide per le sue imprese sportive e abbiamo concluso che il modo migliore fosse un abbraccio da parte di tutta la comunità imperiese. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e sono certo che sarà un evento indimenticabile. Invito tutti, soprattutto le famiglie, a partecipare”.