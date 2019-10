Imperia. Tornano gli orari invernali al M.a.c.i., Museo arte contemporanea di Imperia, che a partire dal mese di ottobre e per tutto il periodo autunnale e invernale osserverà dei nuovi orari di apertura.

Da venerdì 4 ottobre il polo imperiese dedicato all’arte rimarrà infatti aperto al pubblico tutti i venerdì e domenica pomeriggio dalle 16 alle 19, ed il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Sarà l’occasione per scoprire le meravigliose architetture anni ‘30 di Villa Faravelli, sede storica del museo realizzata nel 1938, e le opere della collezione permanente architetto Lino Invernizzi, dono alla città dell’omonima famiglia genovese. La collezione Invernizzi vanta capolavori dell’astrattismo dei maestri italiani ed europei della prima metà del Novecento – da Lucio Fontana a Gerhard Richter, da Josef Albers a Max Bill, da Marino Marini a Enrico Castellani – per un excursus attraverso la grande arte astratta del secolo scorso.

In occasione inoltre di venerdì 4 ottobre, come ogni primo venerdì del mese ritorna l’iniziativa Artedì, con ingresso promozionale per tutti i visitatori della collezione, che potranno così scoprire i segreti delle opere esposte, anche grazie alle audioguide e alle postazioni multimediali ed interattive che accompagnano attraverso le sale di Villa Faravelli.

Con l’arrivo dell’autunno il M.a.c.i. riapre infine le sue porte alle scuole, con le attività laboratoriali del progetto EduMACI – A(r)T School: lo staff del museo accoglie le classi dalle scuole materne alle superiori con una serie di appuntamenti su prenotazione, pensati per accompagnare i bambini e i ragazzi alla scoperta dell’arte contemporanea attraverso attività ludiche ed esperienziali.

Prenotazioni obbligatorie con almeno una settimana di anticipo a info@maci.art , info su www.maci.art . Disponibilità dal lunedì al venerdì, attività consigliate per classi di massimo 15 alunni.

A seguire gli orari di apertura del M.a.c.i. da ottobre 2019 – venerdì e domenica 16 – 19 – Sabato 10 – 13 e 16 – 19.