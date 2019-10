Imperia, giovane spagnolo fermato dalla Finanza alla frontiera con oltre 100 chili di stupefacente: il giudice convalida arresto

Imperia. Il giudice del Tribunale di Imperia Massimiliano Botti ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare nel carcere di Imperia del giovane spagnolo, R.G.B., di 24 anni, fermato nella giornata di ieri in frontiera a Ventimiglia dagli uomini della Guardia di Finanza con l’ausilio dei cani antidroga.

Il ragazzo spagnolo residente e a Malaga aveva occultato sotto i sedili posteriori del furgone sul quale viaggiava in un vano realizzato ad hoc 898 panetti di hashish equivalenti a 90 kilogrammi di stupefacente e in 28 kili di marijuana in 7 sacchetti.

L’avvocato di fiducia del corriere iberico è il legale imperiese Davide Lamonica.