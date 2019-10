Imperia – Genova, i convocati nero azzurri

Imperia. Questo pomeriggio alle ore 15:00, presso il campo sportivo “W.Marengo” di Diano Marina si affronteranno Imperia e Genova Calcio nell’incontro valido per la quarta giornata del campionato di Eccellenza.

I genovesi, con una partita in meno, arrivano a questo incontro da imbattuti infatti nei due turni da loro giocati sono usciti vittoriosi nella prima giornata con l’Athletic Club Liberi (2-1) e contro il Molassana (1-0). L’Imperia disputerà questo incontro sul campo neutro del “Marengo” per causa lavori presso il manto erboso dello stadio “Nino Ciccione” ma non sarà il fattore campo a condizionare la loro gara specialmente dopo la sconfitta subita nel derby con l’Albenga di domenica scorsa.

Mister Lupo per la sopracitata partita ha diramato le seguenti convocazioni, presente anche il neo nero azzurro Gabriel Padovan tesserato nella giornata di sabato 5 ottobre:

Meda, Trucco, Virga, Guarco, Ambrosini, Fazio, Padovan, Manitto, Sancinito, Minasso, Giglio, Nastasi, Pellegrino, Capra, Salmaso, Sassari, Boggian, Risso, Carletti L., Martelli.