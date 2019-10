Imperia-Genova Calcio, mister Lupo: «Sarà una partita molto complicata ma andremo alla ricerca di una grande prestazione»

Imperia. «Sarà un’altra partita molto difficile perché è una squadra che ha fatto due partite con due vittorie e che tutti gli anni va a ridosso delle prime – dichiara il mister dell‘Imperia, Alessandro Lupo, in vista della partita contro il Genova Calcio in programma domenica 6 ottobre sul terreno sintetico del “Wladimiro Marengo” di Diano Marina - Sarà una partita molto complicata, noi però dobbiamo cercare in tutti i modi di fare una bella prestazione per portare a casa i tre punti soprattutto dopo lo stop immeritato di domenica scorsa. Andremo alla ricerca della prestazione perfetta per ottenere un risultato diverso rispetto a quello ottenuto con l’Albenga».

La gara, valida per la quarta giornata del campionato Eccellenza, si giocherà alle 15, eccezionalmente a Diano Marina a causa dei lavori di rifacimento dell’impianto di irrigazione in corso allo stadio “Nino Ciccione”. «Abbiamo provato ieri il campo giocando un’amichevole con la Dianese&Golfo – fa sapere mister Lupo – Il campo è più piccolo rispetto al nostro, non è in erba e non è casa nostra, avrei preferito giocare al ‘Ciccione’, ma va bene così. Dobbiamo puntare a fare una bella prestazione, incentrata sul lato qualitativo e sull’intensità, contro un’ottima squadra. Sarà una partita combattuta anche perché dobbiamo stare attenti a non perdere terreno. Giochiamo contro squadre più attrezzate e perciò dobbiamo riuscire a stare in cima facendo punti».