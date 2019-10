Imperia-Genova Calcio, la società neroazzurra ringrazia la Dianese&Golfo per la concessione del campo sportivo “Marengo”

Imperia. La società Asd Imperia vuole ringraziare la Dianese&Golfo per la disponibilità e collaborazione per la concessione del campo sportivo “W.Marengo” in occasione della partita tra Imperia – Genova Calcio, valida per la quarta giornata del campionato Eccellenza Liguria.

Il direttore tecnico, Alfredo Bencardino, sottolinea: «Siamo molto contenti di questa disponibilità della Dianese&Golfo che ringraziamo e speriamo di poter ricambiare il favore in futuro. Come società vogliamo dedicare questa importante vittoria a Edoardo Capra per la nascita del suo secondo figlio e a Giovanni Boggian che la settimana scorsa ha perso la madre».