Imperia, Gagliano risponde alle critiche sulla riapertura di via Cascione: «Raccolte più di 100 firme»

Imperia. Torna a essere caso politico la sospensione della Ztl della prima parte di via Cascione stabilita con ordinanza dal sindaco Claudio Scajola in concomitanza coi lavori di ristrutturazione di galleria Gastaldi.

Ufficialmente la decisione è stata presa per ovviare all’ “isolamento” delle attività commerciali soprattutto della seconda parte e per alleggerire il traffico sull’Aurelia, ma non mancano dietrologie e sospetti di un tentativo di

L’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano da sempre contrario all’isola pedonale replica alla sollevazione popolare sui social e alle numerose prese di posizione da parte di consiglieri comunali di opposizione ed esponenti politici contrari al provvedimento. «Sono state raccolte 110 firme di commercianti compresi titolari di molti studi professionali che si affacciano su via Cascione», dichiara Gagliano.

Intanto Marco Pastore, titolare dell’omonima boutique e promotore della petizione dichiara: «Ringrazio l’amministrazione per la sensibilità dimostrata. Il fine è solo quello, temporaneo, di agevolare chi deve transitare nel centro di Porto Maurizio non solo per venire a fare acquisti ma anche per recarsi alle scuole o al Palasalute e per il tempo necessario a concludere i lavori della galleria. Non mi interessa polemizzare con quanti dicono sui social che non ci passeranno mai per non deteriorare le basole, perché il solo traffico leggero a passo d’uomo non crea nessun problema».

Intanto, ieri sera, primo giorno di riapertura, secondo alcune testimonianze le auto avrebbero proseguito a transitare anche dopo le 20 (orario di attivazione del varco elettronico) e c’è già chi ha cominciato ad approfittarne per parcheggiare e recarsi al volo in negozi e bar della prima parte.