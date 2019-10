Imperia, foto del Duce su cruscotto camion: associazioni e partiti chiedono la “testa” del responsabile

Imperia. Fatta rimuovere la foto del Duce, Benito Mussolini, associazioni e partiti ora si interrogano. C’è chi chiede la “testa” del responsabile.

«Cittadinanza attiva, organizzazione fondata nel 1978 allo scopo di promuovere la tutela dei diritti e la cura dei

beni comuni, nel deplorare ogni forma di riferimento al fascismo, il cui superamento costò una lunga e dolorosa

lotta nel nome della libertà e dei diritti di cittadinanza, esprime il suo fermo disappunto per la esposizione su un mezzo dell’ impresa incaricata della manutenzione straordinaria della Galleria Gastaldi ad Imperia, della immagine di Mussolini, ed auspica un doveroso intervento istituzionale che sanzioni l’accaduto» – commenta Mauro Manuello, coordinatore provinciale di Cittadinanza attiva – Imperia.

«Il circolo Arci – Antica Compagnia Portuale di Oneglia – indignato per la spavalda esposizione della immagine del Duce su un camion al lavoro per conto del Comune di Imperia presso la Galleria Gastaldi di Porto Maurizio, chiede con forza che il sindaco prenda doverosi provvedimenti sanzionatori nei confronti dell’impresa e ricorda che il fascismo fu abolito con il sangue di troppi martiri ed eroi che ci hanno consegnato la libertà che la dittatura fascista aveva cancellato, e contro il cui ritorno gli italiani tutti scolpirono nella Costituzione Repubblicana la illegalità di ricostituzione del partito fascista e di apologia di quelle idee mefitiche e violente» – interviene il Circolo ARCI “Antica Compagnia Portuale” di Oneglia.

«L’associazione nazionale di amicizia Italia Cuba – sezione di Imperia, esprime grave preoccupazione per la esposizione della immagine di Benito Mussolini su uno degli automezzi dell’ impresa che sta effettuando, per conto del Comune di Imperia, lavori di manutenzione della Galleria Gastaldi a Porto Maurizio. L’episodio lascia sgomenti: riteniamo che un fatto del genere non debba essere tollerato come non è tollerato in Germania l’esposizione di un ritratto di Hitler o in Chile quello di Pinochet. La lotta contro i fascismi non può avere confini perché è la lotta di tutta l’umanità in difesa dei valori di libertà e giustizia» – dichiara l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba – sezione di Imperia.