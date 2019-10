Imperia. Seduta del Consiglio comunale dei Ragazzi, per la presentazione del nuovo progetto “Acqua” che coinvolgerà tutte le scuole cittadine.

Erano presenti il sindaco presenti il sindaco Claudio Scajola, l’assessore alle Attività educative Luca Volpe e l’assessore all’Educazione ambientale Laura Gandolfo.

«In questi setti mesi la raccolta differenziata, passando dal 35 percento al 71 come media, ha dato un dato interessantissimo: 2200 tonnellate in meno di consegne alla discarica – dichiara il primo cittadino esponendo i dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti - Se si pensa a quanti camion in meno circoleranno, al complessivo risparmio e alla minore emissione nell’atmosfera, pensando che un camion porta 10-12 tonnellate, dividere 2200 tonnellate per ogni camion significa una grande cosa. La differenziata è sicuramente utile per vivere meglio su questa terra».

Parla Maria Bianca Ardissone, sindaco dei ragazzi: