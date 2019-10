Imperia, Concorso Internazionale di poesia: sabato alle 17.30 le premiazioni. I vincitori

Imperia. Si svolgeranno domani pomeriggio alle 17.30 nella sala consiliare della Provincia le premiazioni del sesto concorso Internazionale di poesia Circolo Parasio-Città di Imperia che gode del patrocinio dei ministeri della Cultura di Argentina e Perù.

Hanno partecipato ben 187 poeti per 367 componimenti in gara.

Sono risultati vincitori al primo posto Stefano Bertolussi di Milano, Alfredo Rienzi di Torino e Carlo Tosetti di Lecco. Menzioni speciali per Luigi Cannillo, Gianpiero Casagrande, Mario Famularo, Ivan Fedeli, Emmanuele Franceschetti, Guido Galdini, Eleonora Rimolo.

Dice il presidente del Circolo Parasio Giacomo Raineri: «Un concorso che in soli 6 anni è passato da poche decine di iscritti a centinaia direi che ha raggiunto la maturità, grazie alla serietà e al livello della giuria e della serietà degli organizzatori che ha contribuito a far conoscere la nostra città. Voglio ringraziare gli imprenditori Giacomo Rubaudo e Gianni Massa per il sostegno dato all’iniziativa».

Presidente della giuria è lo scrittore Giuseppe Conte, ne fanno parte Gabriele Borgna, Barbara Garassino, Elio Grasso, Massimo Morasso e Giangiacomo Amoretti.

Sono giunte opere da Israele, Venezuela, Francia, Lussemburgo, Germania e Monaco.