Imperia, Carlo Piano presenta “Atlantide” a Villa Faravelli

Imperia. Weekend di promozioni ed eventi al M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, che sabato 2 novembre alle 18 ospiterà Carlo Piano per la presentazione del libro “Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza”, edito da Feltrinelli per la collana I Fuochi, e scritto a quattro mani con il padre Renzo Piano.

L’incontro ad ingresso libero (sala a capienza limitata – ancora alcuni posti disponibili – prenotazione consigliata a info@maci.art ), verrà moderato dalla giornalista Giulia Cassini, e vedrà il racconto di un viaggio ideale da Genova a Itaca, un percorso intimo alla ricerca della città perfetta e una riflessione sul senso del costruire.

«Ci vuole un’intera vita, anche lunga, per imparare, per capire, per riuscire a fare forse una sola cosa che sia quella giusta. Fare un edificio in cui mettere i desideri della gente, l’invenzione del costruttore e la poesia degli spazi. E per poterlo fare bisogna aver conosciuto tante persone, percorse tante strade in silenzio. Aver viaggiato, sofferto, letto

tanti libri, aver avuto tanti amici e forse aver rubato loro qualche idea».

«Edificare genera un orgoglio comune, tiene assieme la gente». In occasione dell’incontro di sabato 2 novembre sarà possibile anche visitare la Collezione permanente Architetto Lino Invernizzi, aperta al pubblico nel pomeriggio dalle 16 alle 19, con un biglietto promozionale.

Si ricorda inoltre che venerdì 1 novembre dalle 16 alle 19 a Villa Faravelli sarà aperta con la consueta iniziativa Artedì, che prevede per ogni primo venerdì del mese un ingresso promozionale per tutti i visitatori. La promozione, in occasione del weekend dei Santi, verrà estesa anche alle aperture del sabato 2 novembre al mattino (ore 10 –13) e di domenica 3 novembre (ore 16 – 19).

Sarà l’occasione per scoprire le meravigliose architetture anni ‘30 della villa, sede storica del museo realizzata nel 1938, e le opere della Collezione permanente. La Collezione Invernizzi, dono alla città dell’omonima famiglia genovese, vanta capolavori dell’astrattismo dei maestri italiani ed europei della prima metà del Novecento – da Lucio Fontana a Gerhard Richter, da Josef Albers a Max Bill, da Marino Marini a Enrico Castellani – per un excursus attraverso la grande arte astratta del secolo scorso.

A seguire gli orari di apertura del M.A.C.I. per il periodo invernale

– Venerdì e domenica 16 – 19

– Sabato 10 – 13 e 16– 19

Promozioni in occasione del weekend dei Santi:

– Venerdì 1 novembre promozione Artedì (ingresso scontato per tutti i visitatori della Collezione Invernizzi)

– Sabato 2 novembre ingresso promozionale alla Collezione Invernizzi e incontro con Carlo Piano (ore 18 – ingresso libero/prenotazione consigliata a info@maci.art )

– Domenica 3 novembre ingresso promozionale alla Collezione Invernizzi.