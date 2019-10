Imperia, approvato il progetto esecutivo della Rotonda di Imperia Est

Imperia. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Scajola ha dato il via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione della rotatoria all’uscita dell’autostrada di Imperia Est insieme ad altri importanti interventi nell’area di Castelvecchio. Si tratta di lavori per oltre un milione di euro, finanziati da RFI grazie all’accordo siglato a fine novembre 2018 dal primo cittadino imperiese.

Il progetto della rotonda, ideato dall’architetto Roberto Ferraro con l’ausilio dell’ingegnere Giuseppe Eugenio Bessone, prende spunto dalla storia della Città di Imperia e dal suo attuale stemma. Al centro sarà infatti presente una croce verde, delimitata dal rosso in campo bianco, per ricordare il passato sabaudo e genovese. Sempre seguendo questo schema, all’interno della rotonda saranno presenti alberi di ulivo e lunghi corpi illuminanti verticali, concentrati in quattro punti per ricordare le quattro torri dello stemma cittadino. L’area totale è di 2000 mq.

Per quanto riguarda il Parco di Castelvecchio, il progetto prevede in quest’area 130 parcheggi per le auto e 20 per le moto, che serviranno sia al rione che ai pendolari della stazione. Oltre a una vasta area alberata con giochi per bambini, nel parco sorgerà una pista per il Pump Track. Previsto anche un locale adibito in parte a servizi e in parte a chiosco bar.

La terza parte del progetto riguarda l’area di Parco Gorleri e prevede la realizzazione di una nuova struttura per il fiorista nell’area antistante l’ingresso del cimitero, la creazione di una strada che servirà da accesso carraio alla parte alta dello stesso e un nuovo parcheggio da 80 posti auto ad uso degli utenti del cimitero e degli abitanti di via Casarini .

All’interno del progetto complessivo di riqualificazione dell’area verrà installato un impianto semaforico all’incrocio tra l’Argine Sinistro e il sottopasso della ferrovia.

Già nelle prossime ore sarà pubblicata una manifestazione di interesse per le ditte intenzionate ad eseguire lavori, che scadrà a fine mese. A quel punto si procederà al bando di gara per l’assegnazione dei lavori tra le 15 aziende estratte tra quelle che avranno i requisiti necessari.

“Un’altra grande opera pronta a partire, un altro impegno che avevamo assunto con i cittadini in campagna elettorale al quale diamo un seguito concreto”, sottolinea il sindaco Scajola. “Abbiamo lavorato molto duramente, sin da subito, prima per chiudere l’accordo con RFI, poi per mettere a punto un progetto di riqualificazione di tutta quell’area, che deve essere un degno biglietto da visita per chi giunge in città. Ora dobbiamo procedere celermente con i lavori”.

“C’è grande soddisfazione”, dichiara l’assessore all’Arredo Urbano, Laura Gandolfo. “Vogliamo un’area bella e funzionale, che mantenga queste caratteristiche nel tempo, Ecco perché, ad esempio, abbiamo scelto di non piantumare eccessivamente all’interno della rotatoria. Abbiamo evitato in anticipo costi di manutenzione che sarebbero stati eccessivi da sostenere. La scelta di inserire il Pump Truck va ad arricchire le opportunità di fare sport a Imperia e renderà, insieme al chiosco, il parco di Castelvecchio sempre vivo”.