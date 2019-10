Imperia, appalto raccolta differenziata: vince la De Vizia, Docks Lanterna annuncia ricorso

Imperia. La Docks Lanterna ha annunciato di voler fare ricorso al Tar e chiedere l’annullamento della gara di appalto per vizi di forma dopo che, nel pomeriggio, la Commissione speciale incaricata di assegnare il nuovo appalto per la raccolta differenziata a Imperia ha decretato che a vincere la gara era stata la De Vizia, così come era già emerso nelle prime sedute della Commissione stessa, poi ripetuto a seguito di un primo ricorso della Docks Lanterna che si era vista escludere dalla gara.

La Docks, che era stata riammessa alla gara dopo aver vinto il ricorso, oggi si è vista bocciare l’offerta e ha preannunciato una nuova azione legale. A mettere la parola fine sull’assegnazione dell’appalto, ora può essere solo il dirigente del Comune. Ma un eventuale ricorso al Tar da parte della Docks potrebbe creare ulteriori complicazioni nell’avvio del nuovo servizio, già in ritardo secondo la tabella di marcia, visto che sarebbe dovuto partire dal primo di ottobre.