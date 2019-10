Imperia, al via la “Festa dell’oratorio” sul campo dei Giuseppini

Imperia. Domenica 27 ottobre è in programma sul campo dei Giuseppini la “Festa dell’Oratorio” durante la quale sarà possibile per tutti sperimentare l’emozione di una vera schiacciata pallavolistica: questo ed altri giochi organizzati dagli atleti e dai coach del Caramagna Team Volley si svolgeranno all’aperto per mezzo di strutture appositamente montate sull’ampio spazio adiacente alla chiesa parrocchiale.

La festa prevede la partecipazione alla SS Messa alle 10:30 seguita da un pranzo di condivisione e a seguire dai giochi. Al termine ci sarà la distribuzione di caldarroste curata dal Circolo Borgo Fondura.