Imperia, al Ruffini un incontro su iperattività e disturbo da deficit dell’attenzione

Imperia. L’Associazione Italiana Famiglie ADHD Odv, patrocinata dall’Associazione “Genitori @ttivi” Imperia, presenterà una serata informativa gratuita il prossimo venerdì 25 ottobre alle 20.30 presso l’Istituto Ruffini.

Si parlerà del disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività per capire le caratteristiche, chi fa la diagnosi e quale sia il percorso terapeutico migliore da seguire. Si daranno informazioni pratiche per affrontare le problematiche a scuola e su come il disturbo si evolve durante la crescita del bambino. La relatrice sarà Monica Conversano, referente AIFA Liguria.

«La presenza di tutti coloro che sono interessati ad approfondire la conoscenza sul Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività – fanno sapere gli organizzatori – contribuirà anche a celebrare “Ottobre il mese della consapevolezza” che quest’anno in tutto il mondo promuove il titolo ” ADHD: Falsi miti e realtà, l’importanza di una corretta informazione”».