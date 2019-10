Imperia, al centro di formazione Pastore appuntamento per il primo evento Microsoft Dotnetconf

Imperia. Il centro di formazione G.Pastore e il Fablab Imperia organizzano il 26 ottobre il primo evento Microsoft dotnetconf.

In un pomeriggio all’insegna delle nuove tecnologie, importanti speaker nel contesto .Net della nostra regione terranno una serie di sessioni sugli ultimi trend dello sviluppo nel mondo Windows e non solo. Si tratta di un evento completamente gratuito ospitato dal Centro di formazione G. Pastore, in via Delbecchi 36 ad Imperia.

Al termine delle sessioni di presentazione, speaker e partecipanti potranno, se lo desiderano, concludere con una pizzata tutti insieme. Qui di seguito, il programma e gli argomenti trattati:

14:30 – 15 Registrazione

15 – 16 Introduzione a .NET Core 3 e C# 8 – Raffaele Rialdi

16:15 – 17:15 ASP.NET Core e lo sviluppo di Web API – Marco Minerva

17:30 – 18:30 La rivoluzione di Blazor – Giampaolo Tucci

18:30 – 19 Q&A

19:30 – Pizzata collettiva per chi lo desidera.

Per partecipare e’ necessario iscriversi sul sito dell’evento. Per contattare gli organizzatori: mail: stefano.semeria@gmail.com, telefono: 3493140191.