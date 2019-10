Imperia, accusò Scullino di tentata estorsione: si apre il processo contro il blogger Ballestra

Imperia. Si è aperto stamani davanti al giudice monocratico Laura Russo il processo che vede sul banco degli imputati il blogger di Camporosso Marco Ballestra, accusato di diffamazione aggravata a mezzo stampa per un post pubblicato sul suo sito “Beveraedintorni” (oggi oscurato), nel quale accusava l’allora ex sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, di aver commesso una tentata estorsione ai danni della Curia.

I fatti risalgono al marzo del 2015, quando Ballestra scrisse: «Se il Vescovo volesse denunziare, seppur con grande ritardo, il tentativo di estorsione che l’ex sindaco Scullino mise in atto in danno della Curia Vescovile, farebbe una cosa seria e concreta… Pensa solo al Vescovo Careggio che decise di non denunciare la tentata gravissima estorsione per cercare di impossessarsi di una proprietà della Curia… Tano Scullino poi sciolto per mafia (più volte)… Cumpari Cumpari (riferito alla parte lesa)… un’amministrazione mafiosa… Scullino sindaco morale di Ventimiglia…. uno che dice di essergli amico e confidente mi ha fatto sapere che per uscirne (dal processo per associazione mafiosa) Tano avrebbe sborsato 400mila euro tutto compreso».

Secondo la tesi accusatoria, con il suo scritto, Ballestra ha offeso la reputazione di Scullino, collegandolo ad ambienti mafiosi, oltre a insinuare che avrebbe commesso il reato di estorsione tentata a danno della Curia Vescovile e quello di corruzione di atti giudiziari.

Il processo, nel quale il sindaco Gaetano Scullino si è costituito parte civile, è stato aggiornato al prossimo 13 novembre per l’apertura dell’istruttoria dibattimentale.