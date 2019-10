Imperia. Serenella Sossi, in occasione della “15ma Giornata del Contemporaneo”, aprirà al pubblico il suo Atelier/Esposizione di Imperia, come già nelle edizioni precedenti di questo importante evento a livello nazionale, voluto da AMACI per promuovere e divulgare l’arte contemporanea.

Sabato 12 ottobre “porte aperte” dalle ore 15 alle 19 per vedere quadri, sculture, disegni, ceramiche, foto dell’eclettica artista che vive e opera ormai da anni a Nizza (FR), ma che ha mantenuto saldi i legami con Imperia, sua città d’origine. La visita all’Atelier / Esposizione sarà possibile anche domenica 13, su appuntamento. Un modo simpatico e conviviale per entrare in contatto con l’artista e le sue opere.

Link per accedere alla pagina di Serenella Sossi sul sito AMACI 15ma GdC: https://www.amaci.org/gdc/quindicesima-edizione-della-giornata-del-contemporaneo-0/serenella-sossi

Allo stesso tempo, dal 13 al 26 ottobre, Sossi sarà presente con alcuni dipinti alla mostra organizzata da Monteoliveto Gallery presso la Coningsby Gallery di Londra.

E’ ormai da tre anni che l’artista partecipa nella galleria londinese, al Cities of Europe Projet ideato da Monteoliveto Gallery. Quest’anno in mostra un’altra novità del “variagato” mondo pittorico di Serenella: una serie di dipinti con soggetto i melograni (vedi foto) realizzati con una particolare tecnica che unisce il tratto della grafia orientale, alla delicatezza dei sui tipici sfondi quasi evanescenti in contrasto con il lavoro materico adottato per la realizzazione del frutto. Frutto che notoriamente, è segno di buon auspicio, e ciò non guasta!

Sono previsti due eventi: lunedì 14 ottobre “opening vernissage” e sabato 19 ottobre “evening Art reception”.

Link per accedere alla presentazione del progetto sul sito della Coningsby Gallery:

https://www.coningsbygallery.com/exhibition/monteoliveto-gallery-cities-of-europe-october-2019

Coningsby Gallery – 30 Tottenham Street – London +44 (0) 20 7636 7478 o mail: info@coningsbygallery.com