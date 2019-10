Il rum Don Papa tra i distillati più amati dagli italiani

Una storia lunga alle sue spalle e un sapore inconfondibile: il rum è un prodotto sempre più apprezzato. Che venga servito da solo, come componente in gustosi cocktail o usato in cucina, il rum oggigiorno conquista proprio tutti. In particolare, una delle varietà più apprezzate attualmente dagli intenditori è il rum Don Papa.

Il rum non è altro che un distillato della canna da zucchero originario delle isole caraibiche. Proprio dalla lavorazione dello zucchero nelle piantagioni dei Caraibi si creò la melassa; da qui, grazie ad un processo di fermentazione, si ottenne la famosa bevanda alcolica che tutti conosciamo e che conquistò da subito i palati più diversi, in particolare quelli dei pirati.

Il rum attualmente non può dirsi tale senza un accurato invecchiamento nelle botti in legno. Il rum Don Papa, nello specifico, viene prodotto e fatto invecchiare nelle Filippine.

Come riconoscere un buon rum

Ma come riconoscere un rum di qualità? Ovviamente dipende dai gusti personali e dall’uso che dovrete farne. In generale, però, ci sono delle variabili da considerare, indicatori di qualità:

- Deve contenere succo puro: in tal caso, infatti, sarà più aromatico e di maggiore qualità rispetto ad uno fatto con la melassa;

- Il colore: a seconda del procedimento di realizzazione, il rum può avere diverse gradazioni di colore. Tre le colorazioni principali: bianco, ambrato o scuro;

- L’invecchiamento: è ciò che determina il sapore e la qualità del rum.

Gli indicatori di qualità sono determinanti per assicurarsi di essere in grado di riconoscere un buon prodotto. Altrettanto importante, però, è affidarsi a un rivenditore raccomandabile. Attualmente, una valida soluzione è rappresentata dall’acquisto di alcolici pregiato su siti di e-commerce specializzati, dove è possibile ricevere informazioni dettagliate sul prodotto a cui si è interessati. Acquistare il rum Don Papa su saporideisassi.it, per esempio, permette di garantirsi in tempi brevi e a prezzi convenienti uno dei distillati migliori presenti oggi sul mercato.

Il rum Don Papa: storia, caratteristiche e gusto

Il celebre distillato nasce nel 2011, dall’intuizione del britannico Stephen Carroll. Mentre si trovava nelle Filippine per lavoro, infatti, egli individuò nell’isola di Negros il luogo perfetto per dare origine a una produzione di rum di altissima qualità. Il nome del rum è stato scelto da Carroll con l’intento di omaggiare uno dei leader più importanti della storia filippina, Papa Isio.

Il procedimento di ottenimento del rum Don Papa è piuttosto semplice. Si parte dal succo di canna da zucchero proveniente esclusivamente dall’isola di Negros e si procede poi con la lavorazione che porta all’estrazione della melassa. Quest’ultima deve essere fermentata e distillata. Si passa, infine, all’invecchiamento in legno di una durata di almeno 7 anni.

Vengono prodotte diverse varianti del Don Papa, divise in due etichette: il Don Papa invecchiato 7 anni e il Don Papa 10 anni. Nel primo, che ha una gradazione del 40%, i tratti distintivi sono il sapore dolce, dal cui gusto emergono arancia candita, vaniglia e cacao. Il rum invecchiato 10 anni, invece, rappresenta una vera rarità prodotta una volta l’anno a partire dal 2014, ha un sapore diverso, meno dolce e presenta una gradazione più elevata, del 43%.

Acquistare online il rum Don Papa

Saporideisassi.it è il portale di riferimento per l’acquisto online di prodotti eno-gastronomici di qualità. Una bottega online a cui affidarsi per scoprire sapori autentici e raffinati, grazie all’attenta selezione di prodotti tipici unici, dalla diffusione limitata.

Sul sito saporideisassi.it potrete trovare tre tipologie di rum Don Papa: il Don Papa invecchiato 7 anni nel formato da 70 ml in confezione regalo, il Don Papa invecchiato 10 anni anch’esso in un’elegante confezione e, da ultimo, il Don Papa rare risk, in edizione limitata. Raro ed unico, si caratterizza per una particolare complessità di aromi e sapori, ed ha una gradazione più alta, di 50,5%.

Grazie alla volontà da parte dell’azienda filippina di diffondere la cultura del rum, i prodotti Don Papa riescono a coniugare l’ottima qualità a prezzi piuttosto economici. Un gusto intenso da provare per innamorarsene!