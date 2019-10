Sanremo. Il futuro in anteprima da GrandiAuto. Questa sera nel salone della famiglia Zoccarato è stata presentata la Nuova Peugeot 208. Un evento esclusivo che con special guest Alessandro Ristori del Twiga di Monte Carlo, ha richiamato in tanti, tra appassionati del mondo dei motori, amici ed esponenti della politica locale, nessuno dei quali è rimasto immune al fascino dell’ultima arrivata in casa del Leone.

Molto più che una city car, la Nuova 208 incarna tutti i valori distintivi di Peugeot: qualità produttiva, performance e innovazione, concretizzando quanto anticipato con la concept car e-Legend, ovvero, guida autonoma, elettrificazione, piacere di guida, design avveniristico e iper connettività. Tre le gamme di motori disponibili: benzina, diesel e anche una versione elettrica (arriverà a gennaio 2020). Senza dimenticare il design irresistibile per uno stile sportivo, giovane e sexy e un equipaggiamento di ultima generazione che apre la strada alla guida semi-autonomia.

E se con la Nuova 208 Peugeot ha dato inizio a un’innovativa era della mobilità, il suo arrivo sul mercato ha coinciso con i 40 anni dello store in corso Marconi 71. Il patron Maurizio Zoccarato ha così colto l’occasione per ripercorrerne la storia, dalla sua apertura nel 1979 alla nascita nel 1983 «dell’auto che più ci ha dato soddisfazioni», la 205, fino all’annuncio degli obiettivi per il 2020, in particolare «il raggiungimento del 10% di penetrazione nel mercato dei privati della provincia e il 23% di penetrazione sul territorio: l’anno prossimo una macchina su quattro dovrà essere venduta da GrandiAuto».