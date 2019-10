Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia pareggia con Millesimo, mister Fiore: «E’ stata la partita che mi aspettavo»

Vallecrosia. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia di mister Manuele Fiore torna dal campo del Millesimo con un pareggio e un punto in classifica. La partita, valida per la prima giornata del girone A del campionato di Prima Categoria, andata in scena domenica pomeriggio si è infatti conclusa 1-1.

«E’ stata la partita che mi aspettavo – commenta mister Manuele Fiore – Sapevo che il Millesimo aveva grosse motivazioni per iniziare al meglio questo campionato e così è stato: sono stati molto aggressivi e non hanno mai mollato. Dal canto nostro abbiamo fatto una buona gara, ci è mancata un po’ di precisione per creare quel qualcosa in più. Abbiamo avuto delle occasioni dove non siamo riusciti a finalizzare al meglio, sopratutto nel chiudere la partita dopo la grande rete di bianco da 40 metri».

«La prestazione dei ragazzi è stata buona – continua Fiore – hanno dato tutto. Sono un po’ rammaricato per come è stato scaturito il pareggio al 91esimo, a partita finita. Si poteva gestire meglio, con un po’ più di attenzione potevamo portare a casa i 3 punti, dispiace ma ora penseremo a domenica».