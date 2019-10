Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ospita lo Speranza, mister Fiore: «Partita da non sottovalutare»

Vallecrosia. Dopo il pareggio contro il Millesimo, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia è pronto a scendere in campo per la seconda giornata del girone A di Prima Categoria. Oggi pomeriggio, al campo Zaccari di Camporosso, ospiterà lo Speranza. Fischio d’inizio alle 16.

«Mi preoccupo più della mia squadra che di quelle avversarie, cercando di lavorare in settimana per migliorare le nostre idee e trovare sopratutto le soluzioni che ci permettano di esprimerci al meglio – dichiara mister Manuele Fiore in vista della partita in casa contro lo Speranza – I ragazzi si sono allenati bene. Mancherà qualcuno ma sono sicuro che tutti quanti faranno il possibile per ottenere un risultato che ci permetta di dare continuità e crescita a questa squadra. E’ comunque una partita da non sottovalutare».