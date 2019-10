Sanremo. E’ Halloween, non c’è nessuna festa ufficiale in città, ma c’è chi si è organizzato in proprio. Ad esempio Andrea e Magda di “Esedigital”, azienda che crea app e siti web (ad esempio quello di Sanremo On) con la sede matuziana nella centralissima e prestigiosa via Matteotti.

I due, per l’occasione, sono letteralmente scesi in strada vestiti da tristi mietitori con tanto di falce sponsorizzata ed hanno distribuito dolciumi e caramelle ai bambini (e non solo) che in queste ore si aggirano per il centro impegnati nell’oramai classico rito del “dolcetto o scherzetto?”.