Grave incidente a Vallecrosia, Gino Prestileo ricoverato al Santa Corona

Vallecrosia. Il perito industriale Gino Prestileo, 66 anni, è ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo il grave incidente in cui è rimasto ferito stamani in via Roma, a Vallecrosia. In sella al proprio scooter Piaggio Beverly, Prestileo si è scontrato contro una Smart condotta da una donna per motivi in fase di accertamento da parte della polizia locale.

Il professionista, molto conosciuto nell’imperiese anche per il suo ruolo di presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Imperia, all’arrivo dei soccorritori era incosciente ma, fortunatamente, ha ripreso conoscenza pochi minuti dopo lo schianto, quando un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia lo ha trasportato all’eliporto di Bordighera per affidarlo ai vigili del fuoco elicotteristi.

Nell’incidente, Gino Prestileo (fratello di Marco, capo staff del sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino) ha riportato la frattura di una gamba in due punti. I medici stanno ancora effettuando alcuni accertamenti prima di sciogliere la prognosi.