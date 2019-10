Imperia. Obiettivo raggiunto. Il duo imperiese Seawards è riuscito a conquistare ufficialmente un posto nell’edizione 2019 di X Factor.

Samuel, storico leader della band Subsonica e per l’occasione capitano della squadra dei gruppi, ha fatto ricadere la propria scelta proprio sul talentuoso duo composto da Loris Venier e Giulia Benvenuto.

«Avete avuto un percorso accidentato, però ho notato un’urgenza espressiva che mi ha toccato. La cosa che mi accende di più è il carattere, profondità e carattere sono riuscito a vederli nei Seaward, quindi loro verranno ai Live», con queste parole Samuel ha comunicato al gruppo la sua decisione.

Loris e Giulia hanno convinto definitivamente Samuel con il particolare mash up di “Cry me a river” di Justin Timberlake e “Say my name” delle Destiny’s Child.