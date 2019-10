Gli appuntamenti dell’assessore regionale Marco Scajola a Arma di Taggia, Diano Marina e Imperia

Imperia. Sabato 26 ottobre, nel pomeriggio, l’assessore regionale Marco Scajola sarà ad Arma di Taggia, presso il Teatro Parrocchiale, per partecipare al convegno “Diritto ad una vita libera e indipendente”, incontro organizzato dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Imperia.

Successivamente, si recherà a Diano Marina in occasione del 50° anniversario della Famia Dianese, ricorrenza durante la quale l’assessore consegnerà un riconoscimento della Regione Liguria all’Associazione.

Infine, in serata, l’assessore regionale Marco Scajola, sarà ad Imperia, presso l’Auditorium del Museo Navale, per partecipare al concerto del Coro Mongioje in occasione della Festa di compleanno della Città, evento organizzato dal Comune.