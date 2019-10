Gli appuntamenti del fine settimana dell’assessore regionale Marco Scajola nell’Imperiese

Imperia. Sabato 5 ottobre, l’assessore regionale Marco Scajola sarà ad Imperia, presso la Biblioteca Civica Lagorio, per partecipare al Convegno dr. Musica & dr. Teatro basato sull’importanza della Musicoterapia, evento organizzato dall’associazione Panta Musica con il patrocinio della Regione Liguria.

Successivamente, sarà a Taggia, presso Palazzo Lercari, per l’inaugurazione della Mostra “Reliquiae Communis Tabie”,

pergamene antiche dell’archivio storico della città, cerimonia organizzata dal Comune.

Infine, sempre sabato, l’assessore regionale Marco Scajola, sarà a Sanremo, per le celebrazioni in memoria dei caduti in guerra, tradizionale ricorrenza organizzata dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia.

Domenica 6 ottobre, sarà ad Imperia, presso il Campo Sportivo “F.Salvo” ai Piani, per il 1° torneo di calcio a 7, partita di beneficenza organizzata dall’Associazione Links in collaborazione con Imperia Calcio e Olio Ansaldi.

Infine, domenica, l’assessore regionale Marco Scajola, sarà a Diano Marina, per partecipare all’ 8a edizione del Wind Festival 2019, grande expo dedicato agli action sport di mare e di vento e, durante le premiazioni, consegnera’ un riconoscimento della Regione Liguria agli organizzatori.