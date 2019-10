Giovanili, convocati dalla Sampdoria sei giocatori della Sanremese

Sanremo. Sei giocatori militanti nelle giovanili della Sanremese sono stati convocati dalla Sampdoria per disputare un provino.

Si tratta dei classe 2006 Samuele Lodovici, Gabriele Pasquali e Alessandro Savoia e dei classe 2009 Tommaso Borea, Riccardo Lupi e Leonardo Visconti.

Lodovici, Pasquali e Savoia, reduci dalla vittoria nel girone di qualificazione al campionato regionale, saranno attesi dallo staff blucerchiato nella giornata di mercoledì 23 ottobre, presso il campo sportivo Negrotto, sito a Serra Riccò.

Borea, Lupi e Visconti, invece, si recheranno il giorno successivo sullo stesso campo di gioco, dove verranno aggregati per un allenamento agli under 12 della Sampdoria (giocatori nati nel 2008).

I responsabili del settore giovanile della Sanremese, Fabio Coccoluto e Aleandro Dal Monte, hanno dichiarato: «È una bella soddisfazione sia per la società che per i ragazzi. Inoltre, ciò dimostra che, pur non essendo affiliati a nessuna società professionistica, riusciamo comunque a dare la possibilità ai nostri tesserati di confrontarsi con le più importanti realtà calcistiche».