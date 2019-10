Imperia. Arianna Conti giovane imperiese classe 2000 in forza alla nazionale juniores di judo è stata convocata per i mondiali di categoria che si svolgeranno dal 16 al 20 ottobre a Marrakech in Marocco.

Dopo la partecipazione alla finale europea tenutasi a Vantaa in Finlandia culminata con lo storico argento nella competizione a squadre, la federazione (Fijlkam) rinnova la fiducia alla giovane atleta riproponendola come unica rappresentante per l’Italia nella categoria 78 kg e nella gara a squadre per la categoria +70 kg.

La scelta per la convocazione al massimo torneo per gli juniores è nata dal grande impegno di Arianna e dagli ottimi risultati ottenuti nelle ultime competizioni internazionali. Formatasi agonisticamente nel ASD Ok Club di Imperia sotto la guida esperta del maestro Daniele Berghi, ha praticato il judo dai 5 anni ottenendo sempre ottimi risultati nei tornei pre-agonistici e successivamente nelle competizioni agonistiche nazionali, da 2 anni si è trasferita nella Città della Mole per continuare a seguire la sua passione presso la società Accademia di Torino maturando quell’esperienza necessaria per emergere in campo internazionale.

Attualmente Arianna si trova a Roma presso il centro federale per la preparazione al torneo mondiale juniores under 21 assieme a moltissimi atleti provenienti dall’estero delle nazionali maggiori di caratura olimpionica per l’EUJ OTC. Dopo la manifestazione del mondiale Arianna partirà per Izhevsk in Russia, convocata dalla federazione per il campionato europeo under 23 dal 1 al 3 movembre.