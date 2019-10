Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, ecco i luoghi da visitare in provincia

Imperia. Domenica 13 ottobre torna la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. Si tratta di un importante evento culturale organizzato da Kids Art Tourism dedicato alle famiglie. Lo scopo del progetto, arrivato alla sua settima edizione, è quello di rendere più accessibile alle famiglie i musei, soprattutto in un periodo storico come quello odierno in cui la cultura italiana pare soffrire particolarmente.

Si tratta di un’iniziativa nazionale alla quale i Musei della provincia di Imperia partecipano con una varietà di laboratori, visite guidate, giochi a tema rivolti ai più piccoli, che in compagnia dei loro genitori, trascorreranno un giorno speciale attraverso una serie di attività pensate appositamente per l’occasione.

Il tema di questa edizione è “C’era una volta al museo” e vuole presentare al pubblico l’arte dello “Storytelling” come particolare ed efficace strumento di mediazione culturale.

Ecco i musei che aderiscono all’iniziativa e i relativi eventi che si svolgeranno nella giornata di oggi, sabato 12 ottobre in quanto la domenica i musei della provincia osservano il giorno di chiusura.

Il Museo Civico di Sanremo, per l’occasione, organizzerà una serie di visite guidate e laboratori didattici. L’evento è organizzato dall’assessorato alla Cultura del comune e dal settore Cultura – sezione didattica del Museo Civico di Palazzo Nota in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Sanremo e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri Sezione di Sanremo. I laboratori artistici sono a cura di Chiara Tonet (storico dell’arte); i laboratori archeologici sono a cura di Luigi Di Francescantonio e Sandro Lorenzelli. L’ingresso al museo è gratuito dalle 15 alle 18. È, invece, necessario prenotare i laboratori al n. 0184 580700 e avranno un costo di 3€ a bambino.

Per informazioni:

Telefono: 0184580700

Sito: https://www.comunedisanremo.it/pagina73_palazzo-nota.html

Il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina per l’occasione sarà visitabile al prezzo ridotto di € 2,00 per accompagnatore con ingresso gratuito per i bambini. Si svolgeranno letture e racconti di antichi miti e leggende per bambini da 6 a 10 anni.

Per informazioni:

Telefono: 0183497621

Email: museodiano@tiscali.it

Sito: https://turismo.dianomarina.im.it/it/cultura/museo-civico

Anche il il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia, in stretta collaborazione con il Polo Museale della Liguria aderiscono alla Giornata Nazionale delle Famiglie al museo. L’evento, patrocinato e finanziato dall’assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia, avrà un programma particolarmente articolato che comincerà all’Area Archeologica di Nervia alle ore 15.00 e proseguirà poi al Forte dell’Annunziata alle 17.00. Mattatore del pomeriggio sarà l’attore Dario Apicella che ha realizzato lo spettacolo “Sei un mito!” in cui attraverso la rielaborazione di miti classici, con parti recitate e parti cantate, condurrà le famiglie in un percorso che si snoda attraverso i due siti, l’Area Archeologica di Nervia e le sale espositive del MAR nel Forte dell’Annunziata.

Per informazioni:

Telefono: 0184351181

Email: museoventimiglia@gmail.com

Sito: http://www.marventimiglia.it/